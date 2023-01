Rita Ora przerywa milczenie na temat plotek o TRÓJKĄCIE z jej mężem i słynną aktorką. "Daliśmy sobie luz"

Komar 24 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Jako osoba, ktora była w relacji poli przestrzegam przed tym. Początkowo kiedy zaangażowanie jest w miarę równe i można to uznać za dobrą zabawę. Ale zwuazki poli, otwarte, trojkaty to narazanie relacji. Tacy ludzie nie są wolni od zazdrości (a zazdrość o to, ze partner sypia z kims innym jest całkiem zrozumiała to nie to samo co toksyczna zazdrość i kontrolowanie partnera). Potem się okazuje ze ktos komuś dał wiecej uwagi, że wkłada wiecej emocji w relacje z trzecim/trzecią aż w końcu tego jest tak dużo, że związek się rozpada.