Rita Ora uśmiecha się do fanów w FUTRZANYCH butach (?) do połowy uda. Ikona stylu? (ZDJĘCIA)

Fvvv 7 min. temu

Peretowa niech teraz odszczekuje to co oświadczyła. Odrazu uznali że to nie on prowadził i że miał doświadczenie w prowadzeniu auta. A co to znaczy mieć doświadczenie???? Bardzo szybko tam jechał ,dobrze że nie zabił nikogo postronnego.