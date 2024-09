Robert El Gendy PSIOCZY na lekarzy. Doświadczył skandalicznej sytuacji w przychodni: "Strach chorować"

Nie obrażając garstki prawdziwych lekarzy, cała reszta nie ma nic wspólnego z zawodem lekarza! Tylko patrzą żeby lecieć do prywatnego gabinetu i zarabiać kasę na nowe BMW albo Mercedesa! O przepraszam lekarz to Volvo musi jeździć! Koszmar leczyć nie potrafią, za to do wypisywania recept na 100 procent odpłatności są pierwsi. Ostatnio byłam na wizycie, lekarz był na tyle bezczelny że całą wizytę był zainteresowany telefonem ,wizyta 5 minut, 250 do kieszeni bez paragonu i zalecenie pokazać się za parę miesięcy! Powiedziałam do widzenia, bo więcej już nie przyjdę przeszkadzać mu w zabawie jego nowym modelem lelefonu!