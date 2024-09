Pojawiły się pogłoski, że Kinga Dobrzyńska żegna się z posadą w "Pytaniu na Śniadanie". Jest odpowiedź TVP. W tle tajemnicze spotkanie

Mijające miesiące upłynęły pod znakiem potężnych zmian personalnych w Telewizji Polskiej. Rewolucji doczekało się m.in. "Pytanie na Śniadanie" , gdzie doszło do "twardego resetu" i z posadą pożegnali się wszyscy ówcześni prowadzący. Nową ekipę stworzyła Kinga Dobrzyńska , której powierzono funkcję producentki programu.

Kinga Dobrzyńska żegna się z posadą? TVP zabrała głos

Portal Wirtualne Media informuje, że w czwartek ma dojść do spotkania z dyrektorką Agencji Kreacji Oprawy i Rozrywki Izabelą Żuchowską-Rukat, o którym zespół śniadaniówki powiadomiono dzień wcześniej. O tym, czy po powrocie Dobrzyńskiej do pracy może dojść do ewentualnych zmian, źródło serwisu wskazuje: