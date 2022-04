Robert Gawliński ciepło o Edycie Górniak: "Co mnie ona obchodzi? Ile miała przebojów?"

Olka 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Osoby publiczne to ostanie osoby które powinny mówić komukolwiek co jest dobre a co złe. Ponieważ większość nich jest opłacana. Każda telewizja miała i ma swoich pupilków których promuję. A co do rzetelności którejkolwiek telewizji mainstreamowej śmiem wątpić. Czy to TVP czy TVN... żadna ze stacji nie pokazuje prawdy bo każda z nich jest na usługach partii, koncernu czy osoby prywatnej. Kto płaci ten żąda, takiej a nie innej narracji, dotyczy to przekazu i osób które w owej telewizji występują. Tworzą nam teatr w który ciemny lud ma wierzyć. A najważniejsze dla nas rzeczy dzieją się poza sceną.