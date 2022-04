Wiktory 2022. Edyta Górniak śpiewała z PLAYBACKU! Wiemy, ile zarobiła...

W ostatniej chwili swój występ w charakterze gwiazdy wieczoru odwołał Sting. Niezrażeni organizatorzy uznali, że jego godnym zastępstwem będzie Edyta Górniak. Niestety, poza całą gamą min i emocjonalną gestykulacją, diwa miała na scenie niewiele do zaoferowania. Nawet niewprawieni słuchacze szybko zorientowali się, że piosenkarka śpiewa z playbacku.

Jeszcze tego samego wieczoru Edyta Górniak za pośrednictwem mediów społecznościowych odniosła się do swojego występu. Diwa wytłumaczyła, że playback był konieczny z przyczyn zdrowotnych.

Niestety wczoraj na próbach nocnych zdarłam gardło, bo przeciąg ogromny w budynku, raz gorąco, raz zimno... - zaczęła Edyta chrapliwym głosem. Ciężki utwór, po prostu nie dałam rady zaśpiewać dzisiaj. No i oczywiście ja, jak to ja, nie chcąc nikomu robić problemu - reżyserowi, produkcji, scenarzystom - zdecydowałam, a właściwie zdecydowaliśmy wspólnie, że wyciągniemy ścieżkę "Listu" z koncertu "Dekalog", który nagraliśmy w górach na święta wielkanocne zeszłego roku. Także sercem byłam, ale głosem nie mogłam być z wami. Cieszę się bardzo, że reżyser chciał ten utwór, bo dostał on drugie życie i stał się szalenie aktualny w obecnych czasach - podkreśliła.