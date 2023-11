Robert Górski odniósł się do REZYGNACJI Polsatu z kabaretów: "Byłem zły, teraz właściwie mam to w nosie"

Zobacz także: Robert Górski o odsunięciu go z Polsatu. "Przedtem byłem zły, teraz mam to w nosie"

Robert Górski z trudem przyjął decyzję o likwidacji "Kabaretu na żywo". Teraz ma inne plany telewizyjne

Przedtem byłem zły, teraz właściwie mam to w nosie. Przechodzę różne takie fazy, potem pewnie będę się z tego chyba śmiał, a może nawet już to robię. To nic, trudno, odpoczniemy sobie i tak mieliśmy zrobić sobie przerwę, więc właściwie jest to nam na rękę. Tylko ludzi mi szkoda, bo mieliśmy naprawdę fajne rzeczy, a oni tego nie zobaczą - opowiedział w rozmowie z Jastrząb Post.