Robert Karaś PRZEMÓWIŁ po aferze! "Nie ma sensu się ZAŁAMYWAĆ, leżeć w łóżku..."

Robert Karaś mówi, jak radzić sobie w trudnych chwilach

Powiem wam, że w tak trudnym momencie właśnie taki sport i spędzanie czasu z przyjaciółmi, z rodziną, ratuje życie, dlatego jak macie jakiś słabszy okres w życiu, to nie ma sensu się załamywać, leżeć w łóżku. Załóżcie buty, idźcie pobiegać, spotkajcie się z przyjaciółmi. Wtedy naprawdę ładuje się baterie i są same pozytywne myśli. Pozdro - mówi do kamery Karaś.