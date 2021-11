Robert Kochanek i Kinga Zapadka obdarowują się ognistymi pocałunkami na jesiennym spacerku z pieskiem. SŁODKO? (ZDJĘCIA)

Robert Kochanek i Kinga Zapadka robią, co tylko w ich mocy, aby możliwie jak najdłużej przedłużyć swoje pięć minut sławy. Zwycięska para show 40 kontra 20 niedawno zaczęła nawet podgrzewać plotki o tym, że rzekomo doszło nawet do zaręczyn. Wygląda więc na to, że niedawne spekulacje o potencjalnym rozstaniu papużek nierozłączek mogą odejść w niepamięć.