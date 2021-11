Kinga z "40 kontra 20" POTWIERDZA ZARĘCZYNY z Robertem Kochankiem?!

Laura 20 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Ostatnio jak były te protesty kobiet to Kinga dodała relacje jak Robert ją obejmuje w takim kontekście że ją wspiera , a potem jak odpowiadała na pytanie czy chce byc mamą to napisała , że to jej marzenie, że jest przerażona tą sytuacją z zakazem aborcji i, że nie wie co by było gdyby....może już jest w ciąży?