Robert Kochanek migdali się na ulicy z tajemniczą SZATYNKĄ (ZDJĘCIA)

Z późniejszych wpisów Kingi dało się wywnioskować, że ma żal do Kochanka. Wspominała coś o zdradach, kłamstwach, wykorzystywaniu i byciu niezdolnym do miłości. W pewnym momencie zagroziła nawet, że posiada kompromitujące Roberta materiały, które może ujawnić. Do tej pory jednak tego nie zrobiła.