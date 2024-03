Robert Lewandowski nie mógł patrzeć na karnego, którego bronił Wojciech Szczęsny. Nagrano jego reakcję (WIDEO)

26 marca 2024 r. przejdzie do historii polskiej piłki nożnej jako kolejna już wygrana z Walią, a tym samym awans do Euro 2024. Impreza rozpocznie się w Niemczech już w czerwcu. Do ostatniej chwili udział Polaków w imprezie stał pod znakiem zapytania. Dziennikarze i kibice są zgodni, że nasz ostatni mecz z Walijczykami nie był łatwy w odbiorze dla osób o słabych nerwach. Emocje dały się we znaki nawet Robertowi Lewandowskiemu.