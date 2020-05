Robert Lewandowski o zaletach domowej kwarantanny: "Bardzo doceniłem ten czas. Mogłem skupić się na moich dziewczynach"

Anka 44 min. temu zgłoś do moderacji 24 3 Odpowiedz

Zazdroszczę im ,mają siebie, mają dzieci, zdrowie i pieniądze. Patrząc na nich poprawia mi się humor bo wiem, że takie życie jest możliwe i daje mi to kopa, żeby coś ze swoim życiem pozytywnego zrobić, bo warto🙂. Do wszystkich hejtujących tą parę : zajmijcie się swoim życiem, a może spotka was coś miłego, a jak nie chcecie patrzeć na szczęście innych bo was to boli, to nie patrzcie nie czytajcie nikt was do tego nie zmusza.