Spełniona Anna Lewandowska pokazała zdjęcie ze spaceru z Laurą. Jej wózek kosztuje "skromne" 5500 złotych (FOTO)

Ludzie czy naprawdę nie macie nic lepszego do roboty tylko złośliwe komentarze wpisujecie. Każdy na ich miejscu korzystałby z życia. To ich sprawa co i za ile kupują. Nikt nie odniesie się do tego ilu osobom pomogli, ile pieniędzy przeznaczyli na szpital i chore dzieci!