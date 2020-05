Szczęśliwy tata Robert Lewandowski chwali się RODZINNĄ fotografią: "Moje dziewczynki" (FOTO)

gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

no tak, bo dziewczynki to 'geny zmarnowane". Chłopiec może zupełnie się piłką nie interesować albo być w tym słaby. Sportowiec z sukcesami to 90% ciężkiej pracy, podobnie jak muzyk czy masa innych zawodów. Dziecko nie musi kontynuować zawodu rodzica, ma prawo iść swoją drogą a nie być non stop do niego porównywany czy realizować jego niespełnione ambicje.