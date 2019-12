Robert Lewandowski po operacji wsiada do samochodu za 450 tysięcy w towarzystwie Ani i Klary

Robert i Anna Lewandowscy bez wątpienia należą do najpopularniejszych par w polskim show biznesie. Niemalże każdy szczegół z życia piłkarza i trenerki jest szeroko komentowany w mediach, a niedawna informacja o kolejnej ciąży Lewej jedynie zwiększyła zainteresowanie gwiazdorskim małżeństwem.

Jako że Robert od kilku lat gra w barwach Bayernu Monachium , rodzina na co dzień mieszka w Niemczech. Na Boże Narodzenie Lewandowscy przyjechali jednak do Polski, aby świętować w gronie najbliższych.

Niedawno gwiazdorska para została przyłapana na spacerze. Podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy Ania zadbała o bezpieczeństwo Klary i trzymała dziewczynkę za rękę. Tuż za nimi, w drodze do wartego 450 tysięcy złotych samochodu, podążał Robert, który niedawno przeszedł operację przepukliny pachwinowej. Zgodnie z doniesieniami dziennika "Bild" zabieg został przeprowadzony w klinice w Monachium tuż po sobotnim spotkaniu Bayernu z Wolfsburgiem. Operacja przebiegła ponoć pomyślnie, a Robertowi zalecono kilka dni odpoczynku. Wygląda na to, że Lewandowskiemu udało się bez problemu wrócić do formy i już w styczniu będzie mógł wziąć udział w kolejnym zgrupowaniu swojej drużyny.