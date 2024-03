Robert Lewandowski wrócił do Barcelony po wygranym meczu z Walią. Klara i Laura rzuciły mu się na lotnisku w ramiona! (FOTO)

Zorkin 42 min. temu zgłoś do moderacji 126 37 Odpowiedz

Nasz kapitan uwikłany jest w wiele afer przez które stracił szacunek kibiców i zawodników. Lewandowski kompromitował się publicznie wiele razy i w końcu trzeba mu powiedzieć DOŚĆ! Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że człowiek ten popełnił przestępstwo kupując dyplom magistra, być może brał czynny udział w malwersacjach podatkowych (niemiecki BILD dawno o tym wspominał), Pan Kucharski oskarża Lewandowskich o brak zwrotu wielu milionów euro i działanie na szkodę spółki. Sprawy są w toku i śledczy w każdej chwili mogą przedstawić mu zarzuty. Do czasu wyjaśnienia tych afer Lewandowski powinien być odsunięty od kadry. Kapitan naszej drużyny narodowej powinien być krystalicznie czysty, a w przypadku Lewandowskiego tak niestety nie jest. Ociepla swój wizerunek kosztem ciężko chorych dzieci łażąc po hospicjach ze stadem fotografów, płaci za ustawki z dziećmi, które nagle wbiegają na murawę i tulą się do niego. Jeśli złapią Lewandowskich za rękę to powiedzą, że to nie ich ręka. Lewandowscy nigdy niczego nie zrobią bezinteresownie, nie cofną się przed niczym aby osiągnąć swój cel (po trupach). To najbardziej toksyczna, zakłamana, fałszywa osoba jaka kiedykolwiek była w naszej kadrze, jest taki sam jak jego żona. Polacy od dawna nie trawią tej toksycznej rodzinki. Lewandowski zawsze bezczelnie łże w żywe oczy lub udaje, że nie pamięta, kpiąc sobie z inteligencji kibiców. On przecież nie wie, że jego prawnicy zrobili dym o memy na Kwejku, magistra też nie kupił, przynajmniej nic o tym nie wie, również nie wie, że jest winien Kucharskiemu wiele milionów euro, nic też nie wie o premii za wyjście z grupy, nic nie wie o telefonie do Morawieckiego, nic nie wie o zwolnieniu Michniewicza i Brzęczka, nie wiedział, że kibice i dziennikarze czekali na lotnisku po przylocie z Kataru, nie wiedział, że po przegranym meczu z Mołdawią jest konferencja, on nie prał publicznie brudów kadry, nie twierdził, że Skorupski kłamie, nie obwiniał za słabą grę wszystkich tylko nie siebie. Lewcio nigdy o niczym nie wie, te wszystkie okropności o które go posądzają są winą zawistnych i zazdrosnych hejterów! Ten wiecznie nadąsany bufon i jego inteligentna inaczej małżonka są w Polsce i w Niemczech spaleni, a w Hiszpanii niebawem. Czy Polacy zasługują na takiego kapitana? O JEGO ŻONIE NAWET NIE WSPOMINAM, BRAK SŁÓW....