Robert Makłowicz od ponad 30 lat jest związany z ukochaną żoną. Agnieszka bardzo rzadko towarzyszy mu publicznie (FOTO)

Ooo 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Uwielbiam go! Facet tak zabawny, interesujący czasami szalony. Przystojny taka francuską urodą. Jego programy kulinarne, to zupełnie inny poziom niż ten z tvnu pani bufetowej! To właśnie pokazuje jak ta telewizja ogłupia społeczeństwo, że rozrywka spadła do tak zenujacego poziomu sztucznych kłaków, rzucaniem talerzami i przeklinaniem. A Makłowicz klasa, wiedza, pięknie mówi. I nie ma miejsca w tv... ciekawe