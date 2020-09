Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski wybrali się do luksusowego centrum handlowego

Były czasy, gdy Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski tworzyli jedną z naczelnych "it-couples" polskiego show biznesu, z zapałem obnosząc się swoją miłością na ściankach branżowych imprez. Ku powszechnemu zdziwieniu, z dnia na dzień para się rozstała, nie podając oficjalnej przyczyny zakończenia związku. W kuluarach szybko pojawiły się pogłoski o poważnych problemach muzyka z dochowaniem wierności , jednak ani on, ani tym bardziej Majka, nigdy nie odnieśli się do tych plotek.

Choć na początku wakacji celebrytka i jej ukochany przeprowadzili się do Trójmiasta, gdzie postanowili rozpocząć "nowy rozdział w życiu", para co jakiś czas przyjeżdża do stolicy, gdzie odwiedzają luksusowe butiki w celu upolowania trendowych dodatków. Tym sposobem stołecznym paparazzi udało się "przyłapać" stylistkę i muzyka na shoppingu w ekskluzywnym warszawskim domu towarowym, gdzie Wojtek i Maja zaopatrywali się w okulary przeciwsłoneczne. Tego dnia naczelna modnisia polskiego show biznesu postawiła na rockowy look, na który składał się biały t-shirt, spodnie dzwony i skórzana ramoneska. Wisienką na torcie była klasyczna torebka Chanel za około 25 tysięcy złotych. Mazolewski z kolei postawił na fantazyjne spodnie (sprawiające wrażenie spódnicy), biały longsleeve i czarną kamizelkę.