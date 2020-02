Stylowi Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski przyłapani na randce

Jakiś czas temu okazało się jednak, że Sablewska i Mazolewski postanowili dać sobie drugą szansę i pod koniec września ubiegłego roku ponownie zaczęli się spotykać. Początkowo ich uczucie było jedynie obiektem medialnych plotek, jednak po pewnym czasie sami zainteresowani postanowili potwierdzić domysły tabloidów. Na początku stycznia Maja i Wojtek wspólnie wybrali się na wakacje do Kalifornii i w sieci zamieścili szczegółową relację z wycieczki.

Wszystko wskazuje na to, że związek Mai i Wojtka kwitnie. Niedawno para została przyłapana przez fotoreporterów podczas wspólnego wyjścia do restauracji. Znana z zamiłowania do mody Sablewska na randkę z ukochanym wybrała czarny trencz i kultową już torebkę Chanel w tym samym kolorze. Twarz skryła natomiast za ciemnymi okularami. Towarzyszący jej muzyk zaprezentował się światu w jasnych dżinsach, granatowym swetrze i ciepłym płaszczu, które uzupełnił charakterystycznym dla niego nakryciem głowy.