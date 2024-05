Rodzina królewska POTAJEMNIE USUNĘŁA oświadczenie księcia Harry'ego z królewskiej strony. Wymownie?

Przewiduje 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Oni soe z rodziny krolewskiej wypisali. Nie sa juz oznaczani jako royals wiec nie ma potrzeby zeby unieszczac lub trzymac jakiekolwiek oswiadczenia przez nich wydane. Sami tego sobie zyczyli. Z byciem royalsem wiaza sie obowiazki, a nie tylko okazja marketingowa. Pani markle probuje byc deuga matra steward i kapitakizowac na kojarzeniu jej z rodzina krolewska, ale sie nie narobic jak royalsi. Pieniadz nie smierdzi. Toksyk odcial meza od rodziny. Za kilkanascie kat bedzie sie domagala uznania dzieci za czlonkow rodziny i uzywala tzw race card,ze to z powodu rasy nie chca ich uznac. Kolejne robienie z siebie ofiary i szukanie wspolczucia i gadanie bedzie,ze orzeciez dzieci nie mozna obwiniac,ze rodzice wybrali inaczej wiec trzeba nadac dzieciom status royalsow. Tylko,ze nie beda one przystosowane do bycia royalsami i beda mieszkaly w usa. Bedzie to lewnie zabieg tylko po to zeby och wypromowac na koleje pokolenie celebrytow. Inwestowanie w ich tzw trening i przystosowanie do bycia i zachowywaniansie jak royals nic nie da co pokazala juz ich matka oowolujac sie na bycie osaczona i na brak wolnosci. To samo bedzie tam. A ktos bedzie musial (podatnik) za to zaplacic. Swiat bedzie mial oszalec na punkcie mlodego przystojnego royalsa i zbudowac rzesze wielbicielej tak jak kiedys wzdychano do mlodego Williama. Tak mysle,ze bedzie.