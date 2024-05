Pierwsza dama Nigerii krytycznie o Meghan Markle: "Dlaczego przyleciała do Afryki?"

Jeszcze kilka lat temu Meghan Markle i książę Harry , podobnie jak inni członkowie rodziny królewskiej, niemal cały czas odwiedzali najdalsze zakątki świata. Ot, taki los royalsów. Dyplomatyczne wizyty to jeden z ich podstawowych obowiązków. Po odejściu z brytyjskiego dworu Meghan i Harry skupili się na budowaniu własnej marki w Hollywood , jednak niedawno znów ruszyli za ocean.

Książę Harry i Meghan Markle w Afryce

Jego wizyta w Londynie odbiła się głośnym echem, a to dlatego, że ani król Karol III , ani książę William nie znaleźli chwili na spotkanie... Kolejnym przystankiem w podróży Harry'ego była Nigeria. Tam został już wsparty przez małżonkę.

W Nigerii para promowała 10. rocznicę Invictus Games. Do Afryki przyjechali na zaproszenie miejscowego Szefa Sztabu Obrony. Wydarzenie odbiło się głośnym echem w mediach, głównie ze względu na to, że była to ich pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna po tzw. Megsicie.