Rodzina królewska przerwała milczenie po wynurzeniach księcia Harry'ego! Akurat w dzień ważny dla Kate (FOTO)

Team kate 48 min. temu zgłoś do moderacji 195 18 Odpowiedz

Kate od poczatku nadawala sie do tej roli. Jest opanowana, madra i ma klase. Meghan to typowa american dream a to nie pasuje do royalsow. Nie jest glupia, bo byla przeciez kujonem w szkole, ale jej charakter nie pasuje do ksieznej.