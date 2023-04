Rodzina królewska zapłaci odszkodowanie za handel niewolnikami? "Król Karol nie wyklucza reparacji"

Kamila 49 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Karolek myśli sobie że tą jednorazową zapłatą zamknie usta tym którzy się od nich odwrócili. Zwłaszcza teraz jak każdy widzi jak royalsy traktują Meghan. W mediach huczy na temat obrzucania przyszłego króla jajkami a on się chce wkupić i zapłacić za dodatkowe lajki. Matce nigdy nie dorówna. Zawsze już będzie tym co źle potraktował Dianę i pociągnął jej reputację i całe życie na dno swoimi zachciankami miłosnymi, a jeszcze sobie dołoży jak się brytole zbuntują że rozdaje to co nakradli na każdym kontynencie.