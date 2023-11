Roksana Węgiel bryluje na modowym evencie z odsłoniętym brzuchem i głębokim dekoltem (ZDJĘCIA)

Lili 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Jeju, i wiecznie te pozy, rozkraczone nogi, zmysłowe miny...czy ta dziewczyna nie ma nic innego w sobie do pokazania??? Czy nie można normalnie stanąć i się zwyczajnie miło uśmiechnąć do zdjęcia?? Ona musi w każdej sekundzie życia udowadniać, że jest sexy i piękna?? Ale to musi być męczące takie życie🤷 kiedy się chce być sexy to się chce i można, no ale ludzie, bez przesady, nie za każdym razem!! Nawet największe sexbomby mają czas, gdzie biegają w dresie, pozują do zdjęć normalnie, uśmiechają się normalnie. U tej dziewczyny widać jakąś desperację w tym🙄