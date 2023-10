Roksana Węgiel i jej o 8 lat starszy narzeczony wyznaczyli DATĘ ŚLUBU! Wyciekły szczegóły ceremonii

Nie kumam! 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No nie kumam co ona w nim widzi 🙈 normalnie obstawiałam bym kasę, ale tutaj to jednak nie wchodzi w grę. Facet naprawdę musi mieć fajny charakter, bo cóż reszta nie powala 🤷‍♀️