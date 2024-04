Roksana Węgiel komentuje zniknięcie Kevina Mgleja z mediów: "Nie robi mi to różnicy. To jego decyzja" (WIDEO)

Roksana Węgiel od najmłodszych lat żyła w blasku fleszy i dorastała na oczach całej Polski. W dniu 18 urodzin w jej wizerunku zaszła ogromna zmiana i artystka ujawniła, że spotyka się z o osiem lat starszym Kevinem Mglejem, z którym krótko później się zaręczyła.

Rok później media obiegła informacja o tym, że zakochani ponoć są już po ślubie, co oczywiście wywołało ogromne zainteresowanie mediów. Zakochani do tej pory nie skomentowali tej sprawy, a co więcej Kevin Mglej podjął decyzję, aby odsunąć się w cień. Roksana Węgiel w końcu zdradziła, jak na to zareagowała.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Publikacje w mediach przeszkadzają Roxie Węgiel w trenowaniu do "Tańca z Gwiazdami"? Mamy odpowiedź 19-latki

Roksana Węgiel o zniknięciu Kevina Mgleja z mediów

Treningi do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami" idą pełną parą. Ostatnio na salę taneczną wpadła reporterka Pudelka Simona Stolicka, która zapytała Roksanę Węgiel o kwestię zniknięcia Kevina Mgleja z mediów społecznościowych. Ta decyzja zapadła już jakiś czas temu.

Ja wspieram w każdej decyzji. Ta decyzja nie była podjęta z dnia na dzień. On nigdy nie chciał działać publicznie jako instagramer. On ma na głowie inne sprawy - swoje biznesy, swoje firmy, więc tym się zajmuje. Po czasie stwierdził, że to była jedna z jego najlepszych decyzji, więc super - zdradziła Roksana Węgiel Pudelkowi.

Piosenkarka zdradziła, że osobiście nie odczuła zniknięcia Kevina Mgleja z życia publicznego. Jemu natomiast jest już dużo lżej.

Nie robi mi to różnicy. To była jego decyzja. Tak jak mówię, ja go wspieram w każdej decyzji. Myślę, że to lepiej wpłynęło na niego, bo ja w tym jestem od lat, dorastałam w tym. Dla mnie to jest już neutralne czy i o czym piszą - dodała.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.