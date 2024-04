Wiadomo, KIEDY I GDZIE odbędzie się ślub kościelny Roksany Węgiel i Kevina Mgleja!

To tu Roksana Węgiel i Kevin Mglej zorganizują ślub kościelny? Zaskoczenie

Portal twierdzi, jakoby ślub kościelny pary miał się odbyć stosunkowo niedługo, bo w połowie sierpnia 2024 roku. Goście mieli już dostać tzw. save the date, czyli wcześniejszą informację o tym, żeby "zarezerwowali" sobie ten termin.

Ślub Roksany i Kevina odbędzie się już w drugiej połowie sierpnia. Jeśli Roxie dojdzie do finału Tańca z Gwiazdami, to i tak będzie miała sporo czasu na przygotowania. Goście dostali już tzw. save the date, reszta jest jednak trzymana w wielkiej tajemnicy - twierdzi osoba z otoczenia pary w rozmowie z Party.