Wiadomo, kiedy Roksana Węgiel wzięła (?) ślub. Data była dość zaskakująca

Mama 5 min. temu

Jezu dziewczyno jedź w świat, póki młoda, za 5-6 lat możesz być światowa gwiazda ale trzeba zacząć już teraz. Reklama dior, coco chanell, amerykański Vogue, zagranie w filmie amerykańskim. Wielu próbowało i się nie udało ale ty masz wszystko by osiągnąć światowy sukces. Pracuj ciężko do 30, a potem będziesz odcinać kupony, odpoczywać i prowadzić życie rodzinne. Ale póki jest młodość i energia pracuj. Z doświadczenia wiem że po 30tce energii ubywa, człowiek się tak szybko nie regeneruje i potrzebuje więcej snu. Także go roxi go!