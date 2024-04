Roksana Węgiel i Kevin Mglej prezentują OBRĄCZKI ŚLUBNE! (ZDJĘCIA)

STOP HEJT❗ 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Ludzie jesteście okropni! Ile w was jadu! Jak można tak nienawidzić osób, których prywatnie nawet się nie zna i które personalnie nie wyrządziły wam żadnej krzywdy? Dajecie tym świadectwo tylko o sobie. Widać, że wam się nudzi albo nie macie własnego satysfakcjonującego życia. Może zajmijcie się własnym podwórkiem? Bo podobno ten facet ją śledzi, ale za to wy śledzicie każdy artykuł o niej, o nim i o nich razem po to, żeby wymiotować tu swoim jadem, którym finalnie sami się zatrujecie. Smacznego!