Roksana Węgiel na taśmach ziobrystów. Ujawniono szczegóły planowania jej koncertu. "Wywalanie kasy w błoto"

Roksana Węgiel ulubioną wokalistką Zbigniewa Ziobry?

Dyrektor Radia Maryja wspólnie z posłem zamarzyli sobie, by gwiazdą wymyślonego przez nich eventu została Roksana Węgiel . Młoda wokalistka miała zainkasować 30 tysięcy złotych za występ . Na dokładnie taką samą kwotę oszacowano stawkę chóru Sound'n'Grace .

Z mojej perspektywy, przepraszam, ale to jest wywalenie pieniędzy. Na koncert za 200 tysięcy, na Roksanę Węgiel, na który przyjdzie 400 osób . Da się lepiej przejeść te pieniądze i zrobić coś pożyteczniejszego - powiedział Tomasz Mraz.

Ja z drugiej strony rozumiem ministra, że chce zrobić taki koncert, chociaż uważam, że to wywalanie kasy w błoto. (...) Jak się patrzy czasami na rzeczy, które są potrzebne. Pomoc psychologiczna, czy tam dla dzieciaków po przemocy, to nie ma kasy na takie rzeczy. To jest po prostu niemoralne - skomentował.