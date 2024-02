Roksana Węgiel obserwuje Andrzeja Dudę na Instagramie. Wspomniała też o Agacie: "Bardzo sympatyczni ludzie" (WIDEO)

Roksana Węgiel niewątpliwie jest jedną z najpopularniejszych rodzimych artystek młodego pokolenia. Choć 19-latka skupia się na działalności w branży muzycznej, wyjątkowo bliski jest jej również świat telewizji. Roxie pierwsze kroki w show-biznesie stawiała w "The Voice Kids", który otworzył jej drzwi do udziału w Eurowizji Junior. Wokalistka ma też na koncie angaż w "Dance Dance Dance", a już wkrótce spróbuje swoich sił w kolejnym tanecznym show. Mowa tu rzecz jasna o "Tańcu z Gwiazdami" .

Nie jest tajemnicą, że Roksana Węgiel może pochwalić się sporą liczbą fanów, o czym świadczy choćby fakt, że na Instagramie obserwuje ją prawie 1,5 mln osób. Do grona wielbicieli 19-latki należy m.in. Andrzej Duda . Swego czasu głośno było o tym, że prezydent ochoczo lajkuje posty Roksany . Reporter Pudelka, Cezary Wiśniewski, zapytał piosenkarkę, czy nadal zbiera polubienia od głowy państwa. Zwyciężczyni Eurowizji Junior przyznała, że "niestety już dawno się to nie działo" .

Już od dawna mam świadomość, że pan prezydent lajkuje mi zdjęcia i jest to dla mnie duży zaszczyt, bardzo mi miło - podkreśliła. Ja go obserwuję na Instagramie, bo go poznałam kiedyś przy okazji koncertu, nie pamiętam gdzie to dokładnie było, to było kilka lat temu. Poznałam jego, poznałam jego żonę w takiej właśnie prywatnej atmosferze i naprawdę bardzo sympatyczni ludzie - zdradziła Pudelkowi Roksana Węgiel.