Roksana Węgiel odsłania dekolt w sukience, która przypomina ślubną kreację. Tak wystroiła się na urodziny koleżanki

Ślub oraz wesele Roksany Węgiel i Kevina Mgleja to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie w 2024 roku. Uroczystość była utrzymywana w wielkiej tajemnicy, a goście do ostatniej chwili nie wiedzieli, gdzie i kiedy dokładnie odbędzie się impreza. Ceremonia miała miejsce w rodzinnych stronach artystki, czyli na Podkarpaciu, w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni.

Bardzo przyjemna, nowoczesna suknia nawiązująca do trendów w modzie, niekoniecznie ślubnych. Zamiast gorsetu, rozkloszowanej spódnicy w stylu księżniczki Disneya i sztywnych loków pojawił się syreni fason z długimi rękawami, dzięki któremu nie musieliśmy oglądać natryskowej opalenizny, towarzyszącej w podobnych sytuacjach odsłoniętym ramionom - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Roksana Węgiel w białej sukni na urodzinach znajomej

Być może opinia stylistki dotarła do Roksany, bo tydzień po ślubie artystka pokazała się w kreacji, która do złudzenia przypomina ślubną. I gdyby nie mocno wycięty dekolt, śmiało mogłaby w takiej wystąpić w kościele. W najbliższym czasie nie będzie miała ku temu okazji, więc tak wystroiła się na urodziny koleżanki. Warto dodać, że inni goście również przybyli na imprezę w jasnych strojach, co może sugerować, że obowiązywał właśnie takich dress code.