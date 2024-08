TYLKO NA PUDELKU: Wedding plannerka o ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja: "Goście musieli tańczyć na deskach, co nie jest zbyt przyjemne dla stóp"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej mają za sobą wyjątkowy dzień. 25 sierpnia para wzięła ślub w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Po ceremonii zakochani wraz z bliskimi udali się do położonej na Pogórzu Dynowskim winnicy "Piwnice Półtorak".

Na zdjęciach, które do tej pory ukazały się w sieci, można zauważyć, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej postawili na prostotę . Wesele odbyło się w namiocie, który delikatnie ozdobiono kwiatami, a na stołach postawiono świece.

Wedding plannerka ocenia wesele Roksany Węgiel

Wesele Roksany Węgiel i Kevina Mgleja nie należało raczej do tych najbardziej wystawnych, a niektóre niuanse nie zostały dopracowane tak, jak powinny. Namiot nie został np. wyłożony żadną podłogą czy parkietem, a goście musieli tańczyć na deskach, co nie jest zbyt przyjemne dla stóp, ani dla oka. Sama dekoracja była klasyczna, wpisująca się aktualne trendy ślubne - łatwa do powielenia dla chętnych - słyszymy.