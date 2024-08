Odziana w mini Roksana Węgiel wykonuje sensualny taniec dla Kevina Mgleja. Ładna choreografia? (ZDJĘCIA)

Kobieta 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Niestety, ale kiedy kobieta robi tak absolutnie dla wszystko dla męża, to się to dobrze dla niej nie kończy. A już taki publiczny, erotyczny taniec pokazuje, jak to we wszystkim ona jest w stanie mu dogodzić i jaka pozycję ona w tym związku zajmuje. Roxi ma pieniądze, rozpoznawalność a teraz Kevin będzie po prostu z tego korzystał, a ona będzie mu jeszcze za to wdzięczna.