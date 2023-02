Roksana Węgiel STRACIŁA PRACĘ w TVP?! Wokalistka komentuje doniesienia tabloidu

Roksana Węgiel od początku swojej kariery związana jest z Telewizją Polską. 18-latka regularnie występuje w organizowanych przez stację wydarzeniach muzycznych, a do niedawna prowadziła także jeden z programów TVP. Roxie widzowie mogli bowiem oglądać w pierwszym sezonie "You Can Dance - Nowa Generacja". Gdy jednak w zeszłym roku ogłoszono kontynuację formatu, okazało się, że piosenkarka nie została do niej zaangażowana. Zakończenie przygody z show tłumaczyła wówczas tym, że "nie czuła się dobrze w roli prowadzącej".

Doniesienia o wyrzuceniu z TVP

Według doniesień "Super Expressu" nie chodziło tylko o jej nieodnalezienie się w roli, a nowy, zbyt śmiały wizerunek wyzwolonej artystki. Węgiel od niedawna jest już bowiem pełnoletnia, a w jej social mediach pojawiają się coraz odważniejsze kadry. Co więcej, chłopakiem gwiazdki jest 26-letni tekściarz, który wychowuje syna z poprzedniego związku. To wszystko rzekomo miało nie wpisywać się w koncepcję programu z udziałem dzieci.

Roxie odnosi się do plotek o utracie pracy

Do sugestii, że została wyrzucona z show, Roksana odniosła się podczas rozmowy z "Plotkiem". Wokalistka sprawiała wrażenie zirytowanej doniesieniami:

Żałosne, że ktoś sobie tak to zinterpretował. Faktycznie po pierwszej edycji "You Can Dance" nie czułam zupełnie roli prowadzącej. Nie czułam się w tym dobrze i podjęłam decyzję, że nie będę uczestniczyła w kolejnych edycjach programu - wyjaśniła stanowczo, zapewniając, że nie ma problemu z tym, by występować w telewizji publicznej:

Mnie zależy po prostu na dobrych koncertach i jeśli jest jakaś propozycja dobrego koncertu czy festiwalu, to ja w to wchodzę. Wszystko musi się opierać też na muzyce. Nie mam z tym problemu. Oczywiście nie biorę każdej propozycji. Jeśli coś mi odpowiada, to biorę w tym udział - przekonuje ukochana Kevina.

