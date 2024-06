Roksana Węgiel ujawniła, ile schudła w "Tańcu z Gwiazdami". Zdradziła obecną wagę

Pomimo swojego młodego wieku Roksana Węgiel może pochwalić się całkiem sporym doświadczeniem zawodowym. Artystka pierwsze kroki na scenie stawiała w programie "The Voice Kids". Dziś 19-latka jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek, o czym może świadczyć m.in. zaproszenie na Festiwal w Opolu, gdzie wystąpiła na jednej scenie z takimi artystkami jak Kayah, Alicja Majewska czy Natalia Kukulska.

Status ikony młodego pokolenia sprawił, że wokalistka była jedną z tytułowych gwiazd, które pojawiły się w ostatniej edycji show "Taniec z Gwiazdami". Choć Roksana Węgiel typowana była do wygranej, to kryształową kulę sprzed nosa zgarnęła jej nieco starsza koleżanka, Anita Sokołowska.

Roksana Węgiel ujawniła, ile schudła po "Tańcu z Gwiazdami"

Nie jest tajemnicą, że Roksana Węgiel ostatnio ma bardzo intensywny czas, szczególnie po udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Piosenkarka wkładała ogrom wysiłku i wyrzeczeń, by jak najlepiej zaprezentować swoje pląsy na parkiecie, co niewątpliwie odbiło się również na jej zdrowiu. Fani 19-latki zapewne dobrze pamiętają, jak pomiędzy odcinkami do show pokazała zdjęcie z kroplówką.