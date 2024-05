Roksana Węgiel ujawniła, z kim wystąpi w finale "Tańca z Gwiazdami". "TO OGROMNY ZASZCZYT"

Trzeba przyznać, że rywalizacja w najnowszej edycji "TzG" jest niezwykle zacięta. I choć największą faworytką widzów jest Anita Sokołowska, to jednak Roksana Węgiel niemal za każdy swój taniec otrzymuje od jury 40 punktów.

Roksana Węgiel ujawnia, z kim wystąpi w finale "Tańca z Gwiazdami"

Maryla Rodowicz w "TzG"? To nie żart. Roksana Węgiel wpadła na pomysł, aby zaprosić legendarną artystkę do programu. 19-latka zadzwoniła do Rodowicz z zapytaniem, czy ta mogłaby zaszczycić ją swoim występem oraz wsparciem.