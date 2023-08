Roksana Węgiel w BIKINI żegna wakacje z dachu budynku. Fani komplementują: "PROMIENIEJESZ" (FOTO)

Roksana Węgiel jest na oczach całej polski, odkąd w wieku trzynastu lat wzięła udział w pierwszej edycji programu " The Voice Kids ". Wygrana w show zagwarantowała jej kontrakt z wytwórnią muzyczną i udział w Konkursie Eurowizji Junior, którą wygrała, stając się jedną z największych gwiazd młodego pokolenia.

Chociaż artystka zaledwie kilka miesięcy temu skończyła 18 lat, to jak na swój wiek wiedzie bardzo dojrzałe życie. W przeciwieństwie do rówieśników, którzy skupiają się edukacji, Roksana prężenie rozwija swoją karierę, a także swój związek. Jakiś czas temu piosenkarka poinformowała, że jest zaręczona z producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Na co dzień 18-letnia artystka mieszka z 26-letnim ukochanym i spędzają wspólnie czas robiąc m.in. sok z malin. Chociaż ich związek od początku wzbudza sporo kontrowersji, zakochani nie zaprzątają sobie głowy opinią publiczną i ochoczo chwalą się swoją relacją w mediach społecznościowych.