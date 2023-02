Roksana Węgiel wije się na TikToku do piosenki Malika Montany. Fani zaniepokojeni: "Roxie, co oni Ci zrobili?"

Roksana Węgiel nie przestaje zaskakiwać. Na początku roku młoda piosenkarka zaskoczyła fanów, gdy potwierdziła plotki o związku. Gwiazda oznajmiła, że rzeczywiście spotyka się ze starszym o 8 lat autorem piosenek, Kevinem Mglejem. Styczeń był dla Roxie wyjątkowo intensywny - poza wielkim miłosnym ogłoszeniem, wokalistka wydała nowy singiel, świętowała 18. urodziny i wybrała się ze swoim ukochanym w romantyczną, zagraniczną podróż.

Choć minęło już kilka tygodni, doniesienia na temat miłosnej relacji Roksany i Kevina wciąż są gorącym tematem w mediach. Kiedy Węgiel zdążyła wytłumaczyć, że spora różnica wieku w związku nie przeszkadza ani jej, ani bliskim, internet obiegła wieść o tym, że Mglej ma syna ze znaną aktorką. Ostatnio ukochany Roxie świętował z byłą narzeczoną 3. urodziny pociechy.

Roksana Węgiel nagrała TikToka do piosenki Malika Montany. Fani zmieszani

Roksana Węgiel, jako jedna z topowych polskich wokalistek młodego pokolenia jest oczywiście wyjątkowo aktywna w mediach społecznościowych. Najnowszy TikTok piosenkarki zaskoczył jej fanów. Roxie nagrała filmik do jednej z piosenek włodarza federacji High League Malika Montany, który w swojej twórczości chętnie przemyca seksistowskie oraz pełne stereotypów teksty. Gwiazdka ruszała ustami to tekstu jego utworu, prezentując przy okazji całą paletę uwodzicielskich min.

O mój dobry Boże, co tutaj się dzieje? Miała być na raz, a zrobiła sobie nadzieje. O mój dobry Boże, co tutaj się dzieje? Ten styl życia jest tak piękny, że na nic go nie zamienię - tak brzmi tekst piosenki, do której Roksana nagrała TikToka.

Fani komentują najnowszego TikToka Roksany Węgiel. "TVP już każe usuwać"

Fani Roksany nie byli zachwyceni, że idolka promuje twórczość owianego złą sławą rapera. Wielu z nich wyraziło swoje zaniepokojenie w komentarzach. Niektórzy zrobili to z przymrużeniem oka, inni wzięli sprawę na poważnie.

Roxie co oni Ci zrobili?; POV: Orientujesz się że ona nie ma 15 lat; To ja powtórzę: "co tutaj się dzieje?"; Ona to obejrzała i stwierdziła że to wstawi; TVP już każe usuwać XD A taka grzeczna dziewczynka była...; Roxie, czego ty słuchasz?; Jest sporo fajnych piosenek i stwierdziłaś że to będzie najlepszy numer do nagrania TikToka? - dopytywali fani.

Znalazły się też osoby, które nie podzielały negatywnych opinii innych komentujących.

Czemu ludzie się spinają, jak ona jest pełnoletnia lub prawie a nawet nie zabluźniła tu; Boże, czemu tyle hejtu?; Nie rozumiem komentarzy typu "to ja zapytam co tutaj się dzieje". Roksana nie ma już 14 lat, tylko 18. Tak swoją drogą, to wszystkiego najlepszego - pisali internauci.

