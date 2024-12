Roksana Węgiel zapozowała w zmysłowej bieliźnie. Zachwycony Kevin Mglej komentuje: "WOW"

Roksana Węgiel od kilku miesięcy łączy karierę gwiazdy z rolą żony. 19-latka przy każdej możliwej okazji przekonuje, że jest w mężu szaleńczo zakochana i wspiera go na każdej płaszczyźnie.

W przerwach od rodzinnych spraw Roksana Węgiel wywiązuje się z zawodowych obowiązków. Co prawda w związku z cukrzycą ostatnio mniej występuje na scenie, nie odpuszcza, jeśli chodzi o fuchę celebrytki.

Roksana Węgiel pozuje w koronkowej bieliźnie

Internauci podzieleni. Nie wszystkim spodobało się zdjęcie Roksany Węgiel w bieliźnie

Nie powinnaś reklamować takiej skąpej bielizny, jesteś wzorcem dla wiele młodych dziewczyn; Ciekawe, kiedy pierwsze OF; Ta bielizna jest wulgarna; To takie konieczne się rozbierać do każdego zdjęcia? - pisali ci, dla których zdjęcie piosenkarki jest zbyt wyzywające.