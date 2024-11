Roksana Węgiel na urodzinach luksusowego domu mody

Witam. Moj facet jest problematyczny. Jak ktoś mu nie pasuje to obgaduje za plecami . Mojego znajomego, który mu nie pasował zza plecami obgadywał ze jest jakis dziwny i probowal mnie nakłonić żebym z nim zakończyła kontakt . Jakos go zaakceptował i skończyły się jazdy. Jak on kogoś nie akceptuje ti bardzo negatywnie o tych osobach mówi zza plecami cos tam gada nawet próbujac mnie naklonić żeby nie rozmawiać itp nie kontaktować się. Jakies sasiadki mu się nie spodobały. Prosił żebym nie mówiła im dzień dobry bo on ich nie zaakceptował. Do mojego ojca jest bardzo niechętnie nastawiony mimo że nie zna go nigdy z nim nir rozmawiał. Brzydko sie o nim wyraza. Ze jest dziwny ze tylko robola do pracy szuka ze on nie chce telefonu do ojca bo tylko do niego dzwonic bedzie zeby cos robil. Ze do Kosciola nie chodzi ze jest pracoholikiem i nie chce z nim rozmawiac ani mu pomagac. Jest uprzedzony i widac ze nie chce sie w to angazowac bo nie akceptuje. Nigdy nie wyrazil checi zeby tam pojsc. Do mamy na poczatku mial dobry stosunek. Pozniej zaczely sie obgadywania za plecami ze mama ciast nie piecze bo jest z miasta i tak jakby troche przez brak akceptacji ich probowal wplywac namnie zebym ograniczyla z nimi kontakty. Jego slowa byly nastepujace: no to dobrze ze twoja mama do nas nie przyjdzie bo tylko o pieniadzach gada a ja mam teg dosc. Twoj ojciec jest jakis dziwny jak bedzie obok to mamy z nim nie rizmawiac. Jego matka jest normalna bo jest ze wsi i piecze ciasta .A moja rodzina to patologia tak powiedzial i ze mam ich olac i jezdzic mamy tylko jezdzic do jego rodziny normalnej. Jegp stosunek do mojej rodziny jest dosc straszny. Nie wiem dlaczego on sie tak zachowuje. Najbardziej czepia sie ojca ale do matki tez sie doczepi. Z ojcem pol roku nie rozmawialam bo on nie chce miec z nami kontaktu ze mna i z moim facetem