Roksana Węgiel w bikini opowiada, jak ukrywała fakt, że jest chora na cukrzycę. "Nie byłam w stanie pogodzić się z chorobą"

Co za bzdury piszecie, to jest cukrzyca typu 1 nie 2, to jest duza różnica, jak nie wiecie o co chodzi to nie wypisujcie bzdur. Skoro tego nie kontrolowała to i tak miała dużo szczęścia bo gdyby poziom cukru spadł bardzo to mogłaby się nigdy nie obudzić. To nie jest choroba z objadania się tylko jej trzustka nie produkuje insuliny. Naprawdę bardzo jej współczuję , do końca życia musi wstrzykiwać sobie insulinę lub nosić pompę insulinową.