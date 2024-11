Rozgogolona Roksana Węgiel pisze o cukrzycy: "Byłam w szoku, ale oswoiłam się z chorobą"

Roksana Węgiel w październiku miała ruszyć w szumnie zapowiadaną trasę koncertową "Break Tour". Niestety, jej plany pokrzyżowały problemy ze zdrowiem . Kilka tygodni temu wokalistka po jednym z występów zasłabła i trafiła do szpitala. Wówczas wyznała, że już od jakiegoś czasu próbuje pogodzić się ze zdiagnozowaną cukrzycą typu pierwszego. Na ten temat wypowiedziała się m.in. podczas jednego z najnowszych wywiadów.

Dla mnie to była dość szokująca diagnoza. Nie chcę myśleć nawet, co muszą przechodzić osoby młodsze czy ludzie w moim wieku, którzy są tak naprawdę świeżo po maturze, całe życie stoi przed nim otworem, dowiadują się, że mają cukrzycę. To potrafi być obciążające - stwierdziła w rozmowie z serwisem Party.