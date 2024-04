Rola w "Xenie: wojowniczej księżniczce" przyniosła jej OGROMNĄ SŁAWĘ. Tak dziś wygląda Lucy Lawless. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Z każdym kolejnym rokiem powiększa się grono aktorów, którzy, choć mogą pochwalić się bogatym dorobkiem artystycznym, to są zapamiętani dzięki jednej roli. Doświadczyła tego Lucy Lawless , która dla wielu widzów wciąż będzie kojarzyć się tylko i wyłącznie z kultowym serialem " Xena: wojownicza księżniczka ".

To już blisko ćwierć wieku, jak aktorka w amerykańsko-nowozelandzkiej produkcji wykreowała postać, która swoją siłą i odwagą stała się wzorem dla wielu kobiet na kolejne dekady. To również za sprawą tej roli serialowa Xena wpisała się na listę ikon popkultury. Zanim jednak Lawless zaistniała na szklanym ekranie, była przekonana, że zostanie śpiewaczką operową. Tak się jednak nie stało, dzięki czemu 56-latka zagrała w takich produkcjach jak "Spider-Man", "Tarzan na Manhattanie" czy "Boogeyman".

Lucy Lawless zasłynęła jako księżniczka Xena. Tak zmieniła się aktorka

Lucy Lawless słynie także z zaangażowania w walkę o prawa homoseksualistów, a także działalności na rzecz ochrony środowiska. Swego czasu jej niepokorna natura, sprawiła, że aktorka miała poważne kłopoty z prawem. W 2012 roku serialowa Xena brała udział w nielegalnym proteście, przykuwając się do pokładu tankowca w Nowej Zelandii. Choć gwiazda lat 90 chciała w ten sposób zaprotestować przeciwko prowadzeniu odwiertów na Arktyce, to za włamanie się na pokład tankowca groziło jej nawet do 3 lat więzienia. Trzeba przyznać, że mimo upływu lat Lawless wciąż zachwyca nie tylko urodą, ale także swoją wewnętrzną wojowniczką.