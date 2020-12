"Rolnik szuka żony". Apolonia KARCI jurnego Józefa: "Twój dotyk był NIE NA MIEJSCU"

Ziuta 18 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Jozek byl za Apolonia,a ona cos go nie chciala Nie wiem czemu,najlepsze jest to ze mial szanse byc z Ewa to ja odtracil,to samo Grazyne Ja wiem,ze wyglad ma znaczenie,ale chlop ma 66l i nie wie co jest w zyciu wazne?ze na te lata co ma powinien patrzec by miec kobiete,towarzystwo u boku a nie kobiete o ladnej buzi,figurze towar do macania Dziadek chyba swoje w zyciu przeszedl,zone mial dzieci ma to i sex byl a taki niewyzyty jakis...i te texty jego o tym dotyku to sorry ale nawet mlodemu taka buraczana gadka nie przystoi Mam dystans do takiego gadania,ale pomyslcie sami wszyscy jak to brzmi co on mowil na wizji,obciach robi rodzinie Nie dziwie sie,ze rodzina byla na nie,a on sam tak wybiera,przebiera,ze ja nie jestem zaskoczona,iz jest sam Zbyt wybredny i za wysokie mniemanie ma o sobie,Ewa tolerowala go to ja olal...po co wybral Ewe,Grazyne jak mu sie nie podobaja Chore tj...Apolonia surowa jakas taka,chlodna...a w programie taka rzadzaca,dyrygujaca,srednio fajna mi sie wydawala Ta Grazyna najbardziej ok wg mnie,Ewa rysowala sie jako niemila,a zrobila db wrazenie ,ale Joziu potrzebujacy leci na cialko zgrabne i chetna do lozkowych fanaberii Serio dziadki macie takie potrzeby haha