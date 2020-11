"Rolnik szuka żony". Jurny Józef żali się na samotność po finale: "Dałem z siebie wszystko, a zostałem NA LODZIE"

W ostatnią niedzielę na antenie Telewizji Polskiej zadebiutował kolejny odcinek Rolnik szuka żony, w którym to prowadząca Marta Manowska wybrała się z wizytą do gospodarstw uczestników programu. Prezenterka sprawdziła, co słychać u jurnego Józefa, który mimo usilnych starań zakończył program bez miłości u boku. Jedna z jego kandydatek w finale próbowała co prawda zabiegać o względy rolnika, ten nie mógł jednak pogodzić się z odrzuceniem ze strony Apolonii.