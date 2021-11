"Rolnik szuka żony". Fani sceptycznie o relacjach Kamili z Adamem: "W tym przypadku PRZEGRANA TO JAK WYGRANA"

Prawdziwe uczucia wśród niektórych par obecnej edycji "Rolnik szuka żony" wciąż stoją jednak pod znakiem zapytania. Elżbieta wciąż usiłuje rozgryźć Marka , z którym puszczała dymka, patrząc na morze, a Kamila dość niemrawo randkuje z Adamem , który nadal jest dość wycofany. Trudno mu się jednak dziwić, bo rolniczka ruga go praktycznie za wszystko. W ostatnim odcinku wytknęła mu na przykład, że zadzwonił do niej tylko raz i nie "dobijał" się do niej, gdy ta zignorowała jego połączenie .

Niemal od startu obecnego sezonu "Rolnika" mówiło się, że Kamila ma trudny charakter i stawia uczestnikom wymagania, którym ciężko jest sprostać. Miała pretensje o to, że panowie chcą z nią randkować przed kamerami, a następnie wybuchła najdziwniejsza afera w historii show TVP , w wyniku której program opuścił "król much" Janek . Teraz też widać, że Adam ma spory problem, aby sprostać wymaganiom pieczarkowej baronowej.

"W tym przypadku przegrana to jak wygrana", "To im nie wyjdzie", "Adam trafił do obozu pracy. Oby udało mu się wyjść z pieczarkarni na następny odcinek", "Chodząca pretensja", "Ta dziewczyna kocha tylko siebie", "On się jej boi", "Aż mi się szkoda zrobiło Adama. Gdyby był za bardzo nachalny, to pewnie też by były pretensje, że ciągle dzwoni", "Tej dziewczynie nic nie pasuje. Nic dziwnego, że jest sama", "Ona ciągle ma pretensje, ten ton głosu. Chłopak zestresowany jak przed maturą. Nic z tego nie będzie" - wieszczą internauci.