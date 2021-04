"Rolnik szuka żony". Tak mieszkają bohaterowie 8. edycji show TVP! (ZDJĘCIA)

Gość 32 min. temu zgłoś do moderacji 20 12 Odpowiedz

Bo rolnicy to jedna z najbogatszych grup społecznych w Polsce. Do tego płacąca niesprawiedliwie niski KURS w porównaniu z ZUS. Wiecznie narzekający ludzie. Co trzeci rolnik nie hoduje trzody chlewnej. Dopłaty powinny liczyć się do dochodu i rolnicy powinni się z nich rozliczać. Na wiosnę nową transza z kasy unijnej i nowszy samochód w garażu. Od polska wieś.