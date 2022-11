"Rolnik szuka żony". Tomek jednak ZNAJDZIE MIŁOŚĆ w programie? Internauci już mają DOWODY na to, kim zastąpił Zuzę (FOTO)

gość 25 min. temu zgłoś do moderacji 30 6 Odpowiedz

Szkoda dziewczyny... Została potraktowana jak druga, rezerwowa opcja. Gdyby Zuza normalnie kontaktowała się z Tomaszem, okazywała mu swoje zainteresowanie to on by swojej decyzji nie zmienił. Widać że go do niej ciągnęło. Ona go olała, facetowi zapaliła się czerwona lampka więc wrócił do tej której uczucia były szczere. Przykre.